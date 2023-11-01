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Блинкен снова посетит Израиль: встретится с чиновниками

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует снова посетить Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, Блинкен посетит Израиль в конце этой недели.

"Госсекретарь Блинкен отправится в Израиль в пятницу для встреч с членами израильского правительства, а затем совершит другие остановки в регионе", - сообщил он.

Издание отмечает, что визит проходит на фоне расширения наземной операции Армии обороны Израиля в Секторе Газы.

Помощь Израилю от США

Напомним, что сейчас в Сенате ведутся дискуссии о поддержке запроса президента США Джо Байдена в Конгрессе 106 млрд долларов. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить для Украины, 14,3 млрд долларов - Израилю.

Новоизбранный спикер Палаты представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.

Кроме этого, США направили на Ближний Восток своих военнослужащих и два авианосца.

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильЭнтони Блинкен