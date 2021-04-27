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Байден поки відмовився назвати попередні умови для зустрічі з Путіним

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 21:39
Байден поки відмовився назвати попередні умови для зустрічі з Путіним Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден поки не уточнює, чи висуватиме будь-які попередні умови для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Він обіцяє прокоментувати це питання пізніше.

Про це Байден сказав під час брифінгу у вівторок.

На питання, чи будуть умови для проведення американо-російського саміту, Байден не відповів.

"Я обговорюю це в інший день", - сказав він.

Раніше в Кремлі заявили, що Байден і Путін зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Байден і Путін нібито домовилися про зустріч, і вона може відбутися в найближчі тижні.

Домовлялися про зустріч обидва президенти по телефону. У США підкреслили, що лідерам двох країн необхідно проговорити позиції з деяких питань.

РБК-Україна писало, що держсекретар Блінкен повинен відвідати Україну до зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

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