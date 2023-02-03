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Блинкен заявил, что пролет аэростата над США является нарушением международного права

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией Соединенных Штатов является нарушением суверенитета страны и международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства США.

В сообщении говорится, что Блинкен беседовал с директором Центрального управления иностранных дел КПК Ваном И, во время которого "с сочувствием принял заявление Китая" о том, что это гражданский аппарат.

"Однако он сообщил, что это безответственный поступок и явное нарушение суверенитета США и международного права, подрывающего цель поездки в Китай", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Напомним, ранее стало известно, что американские военные обнаружили в северной части США разведывательный воздушный шар, который мог принадлежать Китаю.

Позже Министерство иностранных дел КНР заявило, что воздушный шар действительно прилетел из Китая, но его не использовали для разведки.

После этого на фоне инцидента Блинкен перенес свой визит в Китай.

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