Блинкен заявил, что если Россия искренне желает вести переговоры - США будут там

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможность переговоров зависит от готовности российского диктатора Владимира Путина.

"Завершение войны в основном зависит от Владимира Путина и того, что он решит… Я надеюсь, что Путин поймет месседж и продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, которые являются основой международного сообщества и Устава ООН: суверенитет, территориальная цельность, независимость. Если они должным образом подтверждены, должна быть принята резолюция", - заявил он в беседе с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде в Саудовской Аравии.

Блинкен отметил объединение украинцев и слабость России. По его словам, в целом Россия слабее экономически и в военном плане, учитывая уничтожение такого количества ее сил.

"В то же время украинцы объединены так, как никогда раньше, в том числе объединены против России, чего не было до 2014 года, когда Россия совершила первую агрессию против Украины. НАТО сильнее и больше", - сказал госсекретарь США.

Также глава Госдепартамента признал, что отказ Европы от российских энергоресурсов - стратегическая неудача для России.

"Европа избавилась от зависимости от российских энергоресурсов чрезвычайными способами всего за два года. Все это, я считаю, огромная стратегическая неудача для России. Я надеюсь, что есть признание этого. Как только Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там, и я верю, что украинцы будут там", - сказал Блинкен.