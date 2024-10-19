Дрон "Хезболлы" мог атаковать резиденцию премьера Израиля, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.

Израильские СМИ сообщили в субботу, 19 октября, что взрывы прогремели в Кесарии, Хайфе и Кармеле. Известно, что три беспилотника "Хезболла" нарушили воздушное пространство Израиля.

В Кесарии было попадание в здание, пострадавших нет. На место обстрела направили полицейские силы.

Источники издания заявили, что была атакована резиденция премьера Израиля в Кесарии, расположенная на берегу Средиземного моря. Офис Нетаньяху отказался раскрыть местонахождение премьер-министра. Но его представители заявили, что в момент удара Нетаньяху и его супруги в резиденции в Кесарии не было.