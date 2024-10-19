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Дрон "Хезболлы" мог атаковать резиденцию премьера Израиля, - СМИ

Тель-Авив, Суббота 19 октября 2024 11:23
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Дрон "Хезболлы" мог атаковать резиденцию премьера Израиля, - СМИ Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

"Хезболла" могла атаковать резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Глава правительства не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.

Израильские СМИ сообщили в субботу, 19 октября, что взрывы прогремели в Кесарии, Хайфе и Кармеле. Известно, что три беспилотника "Хезболла" нарушили воздушное пространство Израиля.

В Кесарии было попадание в здание, пострадавших нет. На место обстрела направили полицейские силы.

Источники издания заявили, что была атакована резиденция премьера Израиля в Кесарии, расположенная на берегу Средиземного моря. Офис Нетаньяху отказался раскрыть местонахождение премьер-министра. Но его представители заявили, что в момент удара Нетаньяху и его супруги в резиденции в Кесарии не было.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Тегеран выпустил более 180 баллистических ракет.

Иран заявил, что атака была ответом на гибель главарей ХАМАС и "Хезболлы". Израиль в свою очередь пообещал ответ.

СМИ заявили, что Тель-Авив якобы может атаковать ядерные объекты в Иране, но Израиль отверг такой вариант.

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Нетаньяху Израиль Хезболла
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