Дрон "Хезболлы" мог атаковать резиденцию премьера Израиля, - СМИ
"Хезболла" могла атаковать резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Глава правительства не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.
Израильские СМИ сообщили в субботу, 19 октября, что взрывы прогремели в Кесарии, Хайфе и Кармеле. Известно, что три беспилотника "Хезболла" нарушили воздушное пространство Израиля.
В Кесарии было попадание в здание, пострадавших нет. На место обстрела направили полицейские силы.
Источники издания заявили, что была атакована резиденция премьера Израиля в Кесарии, расположенная на берегу Средиземного моря. Офис Нетаньяху отказался раскрыть местонахождение премьер-министра. Но его представители заявили, что в момент удара Нетаньяху и его супруги в резиденции в Кесарии не было.
Конфликт на Ближнем Востоке
Напомним, 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Тегеран выпустил более 180 баллистических ракет.
Иран заявил, что атака была ответом на гибель главарей ХАМАС и "Хезболлы". Израиль в свою очередь пообещал ответ.
СМИ заявили, что Тель-Авив якобы может атаковать ядерные объекты в Иране, но Израиль отверг такой вариант.
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