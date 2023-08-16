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Блинкен призвал Конгресс США срочно выделить дополнительное финансирование для Украины

Новина українською →
США, Среда 16 августа 2023 10:13
Блинкен призвал Конгресс США срочно выделить дополнительное финансирование для Украины Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс принять запрос администрации президента Джо Байдена на дополнительное финансирование для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Энтони Блинкена во время брифинга.

Он напомнил, что на прошлой неделе Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить 24,1 миллиарда долларов, чтобы "продолжать поддерживать безопасность Украины, ее экономические и гуманитарные потребности, а также помогать другим странам, страдающим последствиями российской войны".

"Я призываю Конгресс принять этот закон о дополнительном финансировании немедленно", - подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что Госдепартамент работает с украинскими партнерами по долгосрочным обязательствам в сфере безопасности, которые помогут Украине сдерживать российскую агрессию и защищаться от нее.

"Украина должна иметь четкое представление о долговременном характере нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые предоставят Украине аналогичные обязательства. Президент Путин должен четко осознать бесполезность продолжения своей агрессии", - добавил госсекретарь.

Дополнительное финансирование США для Украины

Напомним, 10 августа президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере около 40 млрд долларов экстренного финансирования, и часть этих средств - 24 миллиарда долларов - для помощи Украине.

Перед этим в Пентагоне рассказали, что всего в распоряжении ведомства осталось около 6 млрд долларов на помощь Украине. Тут стоит обратить внимание, что ранее в Минобороны США провели оценку стоимости военного оборудования, которое оно отправило в Украину, и оказалось, что оно было переоценено примерно в 3 миллиарда долларов.

Добавим, что недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что у Байдена допускают новое обращение в Конгресс с запросом о дополнительных средствах для помощи Украине в случае необходимости.

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