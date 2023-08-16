Блинкен призвал Конгресс США срочно выделить дополнительное финансирование для Украины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс принять запрос администрации президента Джо Байдена на дополнительное финансирование для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Энтони Блинкена во время брифинга.
Он напомнил, что на прошлой неделе Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить 24,1 миллиарда долларов, чтобы "продолжать поддерживать безопасность Украины, ее экономические и гуманитарные потребности, а также помогать другим странам, страдающим последствиями российской войны".
"Я призываю Конгресс принять этот закон о дополнительном финансировании немедленно", - подчеркнул Блинкен.
Он отметил, что Госдепартамент работает с украинскими партнерами по долгосрочным обязательствам в сфере безопасности, которые помогут Украине сдерживать российскую агрессию и защищаться от нее.
"Украина должна иметь четкое представление о долговременном характере нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые предоставят Украине аналогичные обязательства. Президент Путин должен четко осознать бесполезность продолжения своей агрессии", - добавил госсекретарь.
Дополнительное финансирование США для Украины
Напомним, 10 августа президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере около 40 млрд долларов экстренного финансирования, и часть этих средств - 24 миллиарда долларов - для помощи Украине.
Перед этим в Пентагоне рассказали, что всего в распоряжении ведомства осталось около 6 млрд долларов на помощь Украине. Тут стоит обратить внимание, что ранее в Минобороны США провели оценку стоимости военного оборудования, которое оно отправило в Украину, и оказалось, что оно было переоценено примерно в 3 миллиарда долларов.
Добавим, что недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что у Байдена допускают новое обращение в Конгресс с запросом о дополнительных средствах для помощи Украине в случае необходимости.
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