США передали Украине более 100 генераторов и технику для восстановления инфраструктуры

Соединенные Штаты передали Украине более 100 генераторов, теплоэнергетические когенерационные установки и более десятка машин экстренной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк.

По словам посла США в Украине, переданная техника будет работать для обеспечения бесперебойной работы служб в Днепре, Виннице, Ивано-Франковске, Львове, Черкассах и Черновцах.

"В то время как Россия продолжает жестокие атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, USAID предоставила 109 генераторов, 19 теплоэнергетических когенерационных установок и 13 машин экстренной помощи", - говорится в сообщении Бринк.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины

Напомним, в последние недели российская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Только в ночь на 22 марта россияне атаковали регионы Украины 151 средством воздушного нападения. Тогда же обстреляли объекты энергетики, в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения.

Кроме того, 29 марта враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, также нацеленных на энергетику Украины. Россияне атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.

По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, сейчас о блекаутах в Украине речь не идет, однако дальнейшая ситуация зависит от планов врага.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, россияне своими комбинированными воздушными ударами по территории Украины сейчас пытаются нанести как можно больше разрушений энергетическому сектору страны.

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