Джонсон активно ищет пути решения вопроса о выделении помощи Украине, - конгрессмен
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ищет оптимальные варианты решения вопроса выделения финансовой помощи Украине.
Об этом заявил конгрессмен-республиканец Мэтт Гейтс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Я дал спикеру несколько советов. Мы должны стать в боевую позицию. И я был очень доволен тем, как спикер воспринял этот совет. Спикер хочет увеличить перечень побед республиканцев в Палате представителей, и нам следует начать это делать. Я рад, что спикер не вернулся к дополнительной помощи Украине, и думаю, он прокладывает лучший путь в этом вопросе, пока мы разговариваем", - заявил Гейтс.
По данным CNN, сохранит ли Джонсон должность в значительной степени зависеть от того, как он справится с вопросом, вызывающим разногласия среди республиканцев – выделением крупного пакета финансовой помощи Украине.
После угроз со стороны ультраправой республиканки Марджори Тейлор Грин в адрес Джонсона за то, что тот поставил на голосование двухпартийный законопроект о бюджетных расходах, спикер заручился поддержкой части других ультраправых, в частности Гейтса. При этом Гейтс не уточнил, как именно Джонсон намерен решать вопросы помощи.
Как отмечает CNN, люди, которые общались со спикером в последние дни, говорят, что он, осознавая угрозу отставки из-за финансирования Украины, в течение двухнедельных пасхальных каникул работал с ключевыми помощниками, чтобы наметить курс своей стратегии по этому вопросу.
В то же время, демократы дали понять, что помогут Джонсону сохранить свою должность, если он продвинет законопроект относительно Украины, который они обязательно поддержат. При этом ряд демократов подчеркнули, что, если он будет настаивать на неприемлемых положениях, в частности, по сокращению расходов или новых миграционных ограничениях, то рискует оттолкнуть от себя как демократов, так и правых республиканцев, которые выступают против помощи Украине.
Рассмотрение помощи Украине в Конгрессе
Напомним, Конгресс США еще с минувшей осени не может прийти к согласию по поводу просьбы президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине.
В этом году Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение. Против законопроекта выступал спикер Джонсон. Он заявлял, что хочет, чтобы в документе также были жесткие меры по охране американских границ от мигрантов.
Зеленский на днях в интервью The Washington Post заявил, что без американской помощи Украине придется отступать на фронте. До этого украинский президент провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей.
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