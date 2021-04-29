ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Оператор "Північного потоку-2" відмовився називати терміни завершення будівництва газопроводу

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 16:39
Оператор "Північного потоку-2" відмовився називати терміни завершення будівництва газопроводу Фото: терміни завершення будівництва "Північного потоку-2" не називають (nord-stream2.com.by/Paul Langrock)
Автор: РБК-Україна

В компанія Nord Stream 2 AG - оператор "Північного потоку-2" - відмовилися назвати можливі терміни здачі проекту. Відомо, що будівництво газопроводу підходить до завершення.

Про це пише ТАСС.

Представник компанії Штеффен Еберт в місті Лубмін (Німеччина) заявив, що не буде називати ніякі дати.

"Ми не коментуємо терміни", - сказав він.

Станом на 31 Березня готовність "Північного потоку-2" склала 95%, залишалося укласти близько 121 км.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія не може заборонити реалізацію проекту газопроводу "Північний потік-2", оскільки в ньому беруть участь приватні компанії Німеччини і для цього у неї відсутні відповідні інструменти.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни Євросоюзу розглянути можливість відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Північний потік-2
NEWS
МЗС про затримання "української групи" в РФ: інформація про українців не надходила
МЗС про затримання "української групи" в РФ: інформація про українців не надходила
DAILY
Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"