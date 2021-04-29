Оператор "Північного потоку-2" відмовився називати терміни завершення будівництва газопроводу

В компанія Nord Stream 2 AG - оператор "Північного потоку-2" - відмовилися назвати можливі терміни здачі проекту. Відомо, що будівництво газопроводу підходить до завершення.

Про це пише ТАСС .

Станом на 31 Березня готовність "Північного потоку-2" склала 95%, залишалося укласти близько 121 км.

"Ми не коментуємо терміни", - сказав він.

Представник компанії Штеффен Еберт в місті Лубмін (Німеччина) заявив, що не буде називати ніякі дати.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія не може заборонити реалізацію проекту газопроводу "Північний потік-2", оскільки в ньому беруть участь приватні компанії Німеччини і для цього у неї відсутні відповідні інструменти.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни Євросоюзу розглянути можливість відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.