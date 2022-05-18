Блінкен зустрінеться з главою МЗС Туреччини: обговорять розширення НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорить з Міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу позиції його країни про вступ Фінляндії і Швеції в НАТО. Переговори заплановані на середу, 18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепу Неда Прайса під час брифінгу .

За словами Прайса, переговори з союзниками з цього питання тривають на двосторонній основі.

"З нашими союзниками по НАТО існує потужний консенсус. Існував сильний консенсус щодо вступу Фінляндії та Швеції, якщо вони захочуть приєднатися. Знову ж таки, ми впевнені, що зможемо зберегти цей консенсус", - сказав він.

Нагадаємо, у вівторок міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ до НАТО, а парламент Фінляндії підтримав членство Гельсінкі в Альянсі.

Зазначимо, перспективі вступу Швеції і Фінляндії в НАТО може перешкодити тільки позиції Туреччини. Раніше турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поки не може погодитися на приєднання скандинавських країн.

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