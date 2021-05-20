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Блінкен на зустрічі з Лавровим: США не залишать без відповіді агресію Росії

Автор: Артур Родивилов

Вашингтон не залишить без відповіді агресивні дії Москви проти США та американських союзників. Однак він готовий співпрацювати з РФ по низки питань.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN.

У столиці Ісландії почалися переговори глав дипломатичних відомств Росії і США Сергія Лаврова і Ентоні Блінкена.

Вони приїхали в Рейк'явік для участі в міністерському засіданні Арктичної ради, офіційні заходи по лінії якого пройдуть 20 травня.

Ентоні Блінкен сказав, що США "прагнуть до передбачуваних, стабільних відносин з Росією".

"Ми думаємо, що це добре для нашого народу, добре для народу Росії, а також добре для всього світу", - зазначив він.

Глава МЗС РФ подякував колезі за пропозицію провести переговори в Рейк'явіку і підкреслив їхню важливість для двосторонніх відносин і для того, "щоб розібратися, що з ними далі робити".

"Ми серйозно розходимося в оцінці міжнародної ситуації, ми серйозно розходимося в підходах до тих завдань, які необхідно вирішувати для її нормалізації. Але наша позиція дуже проста: ми готові обговорювати всі без винятку питання", - стверджує Лавров.

Очікується, що темою обговорення стане можлива зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна.

Нагадаємо, днями Блінкен заявив, що зустріч Байдена і Путіна планується в найближчі тижні.

Як писало РБК-Україна, зустріч Байдена і Путіна може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи.

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