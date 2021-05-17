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Блінкен планує на зустрічі з Лавровим обговорити "Північний потік-2"

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Вашингтон, Понеділок 17 травня 2021 02:11
Блінкен планує на зустрічі з Лавровим обговорити "Північний потік-2" Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен має намір обговорити двосторонні відносини і проект трубопроводу "Північний потік-2" з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Зустріч відбудеться на полях міністерської сесії Арктичної ради.

Про це повідомив представник Держдепу на брифінгу.

У представника Держдепартаменту запитали, чи має намір Блінкен підняти тему трубопроводу в бесіді з главою МЗС РФ.

"Я вважаю, що це може виникнути на двосторонніх переговорах (з представниками влади Данії). Я думаю, що те ж саме відноситься і до Лаврова. Ми, як і Конгрес, дуже чітко висловили своє ставлення до "Північного потоку-2" і заявили, що це Російський стратегічний проект, який підриває європейську безпеку, європейську енергетичну безпеку", - сказав дипломат.

Раніше після зустрічі з Блінкеном президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і США єдині в питанні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи.

Нагадаємо, Блінкен заявив, що Росія просуває свої інтереси в Європі через будівництво газопроводу"Північний потік-2". Водночас, це будівництво є загрозою для України.

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