Блінкен на зустрічі з Лавровим закличе Росію відвести війська від кордону з Україною

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закличе Москву відвести війська від кордону з Україною. Глава Держдепартаменту також має намір вимагати від Росії відновити режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію держсекретаря США Ентоні Блінкена .

Як заявив Блінкен, мінські угоди - це дипломатичний шлях вирішення конфлікту в Україні, однак вони не виконуються, оскільки Росія не виконує своїх обіцянок.

"Ми (США - ред.) закликаємо Росію слідувати цьому шляху. Відвести військових від кордону. Відновити режим припинення вогню, який був встановлений в липні 2020 року. Зупинити дестабілізуючі і провокаційні дії", - сказав Блінкен.

Держсекретар додав, що має намір донести ці заклики Сергію Лаврову в ході зустрічі, яка запланована на завтра, 2 грудня.