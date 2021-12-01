RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Блінкен на зустрічі з Лавровим закличе Росію відвести війська від кордону з Україною

Автор: Дмитрий Кузнецов

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закличе Москву відвести війська від кордону з Україною. Глава Держдепартаменту також має намір вимагати від Росії відновити режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Як заявив Блінкен, мінські угоди - це дипломатичний шлях вирішення конфлікту в Україні, однак вони не виконуються, оскільки Росія не виконує своїх обіцянок.

"Ми (США - ред.) закликаємо Росію слідувати цьому шляху. Відвести військових від кордону. Відновити режим припинення вогню, який був встановлений в липні 2020 року. Зупинити дестабілізуючі і провокаційні дії", - сказав Блінкен.

Держсекретар додав, що має намір донести ці заклики Сергію Лаврову в ході зустрічі, яка запланована на завтра, 2 грудня.

Нагадаємо, завтра у Швеції Блінкен зустрінеться з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити підтримку України на тлі загроз з боку Росії.

Зазначимо, за даними української розвідки Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяЕнтоні БлінкенЛавров