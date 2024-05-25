Блинкен посетит Чехию и Молдову, где обсудит поддержку Украины со стороны НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 28-31 мая посетит Чехию и Молдову, где обсудит военную поддержку Украины в противостоянии агрессии России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Праге руководитель американской дипломатии примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО.
Блинкен также встретится с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским и другими высокопоставленными чиновниками для обсуждения дальнейшей поддержки Украины, совместной оборонной модернизации и углубления энергетических связей.
По словам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, на встрече будут подготовлены решения, которые примут на июльском саммите НАТО в Вашингтоне.
"Мы не ожидаем, что Украина получит приглашение ко вступлению в НАТО, но мы считаем, что будет продемонстрирована значительная поддержка Украины в ее стремлении победить в войне", - сказал он.
По словам О'Брайена, она будет включать поддержку НАТО в развитии будущих вооруженных сил Украины и усилия, направленные на помощь стране в проведении реформ, необходимых для вступления страны в Европейский Союз и НАТО.
О'Брайен также отметил, что Вашингтон сосредоточен на том, чтобы Украина могла достичь успеха как на поле боя, так и тогда, когда она решит заключить мир с Россией.
Российский диктатор Владимир Путин в пятницу заявил, что мирные переговоры в Украине необходимо возобновить, но Россия будет иметь дело только с легитимными лидерами в Киеве. Путин также сказал, что переговоры должны отражать "сегодняшние реалии на местах".
"Мы не видим, что президент Путин сейчас заинтересован в мире. Мы всегда заинтересованы в том, чтобы видеть, что когда Украина готова к миру, то она способна сделать это на условиях, которые являются успешными для Украины", - сказал О'Брайен.
Он также заявил, что Россия не смогла бы атаковать украинские города и объекты так, как она это делает, без поддержки Китая в войне. Соединенные Штаты неоднократно предупреждали об уклонении России от санкций через Китай и другие страны.
"Мы четко дали понять, что предпримем дополнительные шаги против конкретных китайских актеров, и мы ведем постоянные консультации с нашими европейскими коллегами", - предупредил О'Брайен.
Он сказал, что, по его мнению, Китай серьезно воспринимает предупреждения о том, что поддержка России должна быть прекращена.
По данным агентства, во время визита в Молдову, Блинкен обсудит поддержку США прогресса страны на пути к вступлению в ЕС и энергетическую безопасность. Последний раз Блинкен посещал страну в марте 2022 года.
Визиты состоятся через две недели после того, как Блинкен посетил Украину, где заверил Киев в поддержке Вашингтона перед лицом усиления российских атак на севере страны.
15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев. Во время встреч с политическим руководством, он объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи на 2 млрд долларов.
Впоследствии Блинкен заявил, что США не позволяли Украине наносить удары по территории России, но "Украине придется принимать свои собственные решения".
Зато действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-союзники по Альянсу отменить запрет ВСУ на атаки объекты на территории России.
В пятницу, 24 мая, США объявили о пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов.
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