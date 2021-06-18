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Данілов вважає видачу паспортів Росії в ОРДЛО причиною для перегляду "Мінська"

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Київ, П'ятниця 18 червня 2021 22:18
Данілов вважає видачу паспортів Росії в ОРДЛО причиною для перегляду "Мінська" Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про необхідність перегляду мінських домовленостей щодо урегулювання конфлікту на Донбасі. За його словами, переглянути "Мінськ" потрібно через паспортизацію в ОРДЛО.

Про це йшлося на брифінгу Данілова після засідання РНБО.

Секретар РНБО зазначив, що Росія відмовляється виконувати свою частину домовленостей щодо Донбасу, ба більше не визнає себе стороною конфлікту.

"Більш того, у питанні виконання мінських угод є розуміння, що в тому вигляді в якому вони є, вони не можуть бути виконані, бо сталося багато речей... Це (видача паспортів в ОРДЛО - ред.) дуже фундаментальна річ саме у зміні умов, які сьогодні відбуваються. Це привід для того, щоб починати переговори, що з цим робити", - сказав він.

Данілов додав, що він не бачить можливості проведення виборів в ОРДЛО, оскільки там дуже велика частина населення вже має паспорти РФ.

Нагадаємо, Данілов також розповів, що російські паспорти отримали вже понад 630 тисяч мешканців ОРДЛО.

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Олексій Данілов ОРДЛО паспорт Донбас мінські угоди
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