ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Розібрати і прив'язати до дат: Зеленський назвав формат виконання "Мінська"

Новость на русском → Донбас, Четвер 11 лютого 2021 18:56
Розібрати і прив'язати до дат: Зеленський назвав формат виконання "Мінська" Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Президент України Володимир Зеленський назвав формат виконання мінських угод. При цьому він сподівається, що прийняття оновлених угод наблизить зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Про це йшлося під час прес-конференції президента, яку транслював канал "Україна 24".

"Мінські угоди треба розібрати на деталі, прописати всі кроки, прив'язати їх до дат і виконувати. Ми за такий формат, саме це ми і зробили. Підготовлений відповідний документ і радники нормандської четвірки його опрацьовували", - заявив він.

Зеленський сподівається, що найближчим часом документ буде схвалений сторонами, щоб наблизити зустріч лідерів нормандської четвірки.

"Остання версія цього документа, кластера виконання цих кроків відправлений всім сторонам. Ми очікуємо, що сторони найближчим часом акцептують цей документ і тоді буде можливість наблизити зустріч нормандської четвірки", - додав він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін виключив можливість перегляду мінських угод, якщо Україна не вийде на прямий діалог з окупаційною владою так званих "республік".

Крім того, Росія періодично підкреслює необхідність прямого діалогу України з представниками окупаційної влади, проте Київ вважає їх маріонетками і воліє обговорювати врегулювання з Москвою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський мінські угоди Нормандський формат
NEWS
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень