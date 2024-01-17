"Это настоящая проблема": Блинкен предупредил о рисках оставить Украину без помощи США

Если Конгресс США не одобрит пакет помощи Украине, предложенный президентом Джо Байденом, это будет для Киева настоящей проблемой в условиях войны с Россией.

"Нам нужно убедиться, что вместе с Конгрессом мы получим дополнительное финансирование, о котором просил президент Байден. Мы очень усердно над этим работаем. Я твердо уверен, что в обеих палатах есть двухпартийная поддержка, нам просто нужно добиться этого", - сказал он

Как отметил Блинкен, "волшебного горшка с деньгами не существует". "Если мы не получим эти деньги, это настоящая проблема. Это реальная проблема для Украины. Я думаю, что это проблема для нас и нашего лидерства во всем мире", - добавил он.

Говоря о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Блинкен заявил, что обсуждалась продолжающаяся российская агрессия против Украины. "И даже пока мы говорим, русские продолжают запускать ракеты по украинской инфраструктуре, гражданским лицам, жилым домам. Итак, мы говорили о двух вещах. Мы сосредоточены на том, чтобы у Украины было все, что ей нужно, чтобы уверенно пережить следующий, 2024 год", - сказал он.

По его словам, Россия продолжает терпеть стратегическую неудачу в Украине. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы это сохранялось. И если мы позволим, чтобы Путину это сошло с рук, если мы потеряем бдительность и все, что мы делаем для Украины, тогда вы откроете ящик Пандоры, и он не остановится на Украине и других, другие будут агрессорами в других частях мира, они извлекают урок", - сказал он.

В то же время Блинкен отметил, что помощь Украине не будет бесконечной. "Это не вечная война. И для нас это тоже не вечные расходы. Даже сейчас, когда мы помогаем Украине защитить себя, работая с десятками других стран, мы работаем над тем, чтобы Украина могла твердо стоять на своих ногах в военном, экономическом, демократическом плане, а также в инвестициях частного сектор", - сказал он.

Госсекретарь США также отметил, что реформы, которые проводят в Украине, чтобы попасть в Европейский Союз и инвестиции могут сделать Украину страной, которая не только выживает, но и процветает."Это лучший ответ Путину. И это также лучший ответ для нас, потому что это означает, что они смогут встать на ноги", - добавил он.

Помощь Украине

Осенью 2023 года президент США Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В пакете предусмотрено более 60 млрд долларов нового финансирования для помощи Украине. Республиканцы в Конгрессе отказались поддержать выделение помощи, требуя ужесточения иммиграционного законодательства.

В Белом доме 12 января заявили, что помощь Украине приостановлена до одобрения Конгрессом нового финансирования.

Владимир Зеленский заявил в Давосе, что Украина получит помощь от Европы и Соединенных Штатов Америки, решение будет принято в течение недель.