Зеленський позитивно оцінив переговори Байдена з Путіним
Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив розмову лідерів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. Глава держави пообіцяв прокоментувати деталі після бесіди з американським президентом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.
"Я вважаю, що це позитивно, що президент США розмовляв із президентом РФ", - сказав глава держави під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.
Зеленський додав, деталі розмови лідерів США та РФ він має намір прокоментувати після розмови з Байденом. За його словами, діалог відбудеться завтра, оскільки такий час запропонувала американська сторона.
"Перемога України в тому, що США завжди підтримували Україну. Найголовніше, ми бачимо, що є особиста реальна реакція та особиста роль Байдена у врегулюванні війни на Сході нашої держави", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, Байден цього тижня зателефонує Зеленському за результатами саміту з Путіним.
Зазначимо, 7 грудня пройшов саміт Байдена та Путіна. Розмова тривала понад 2 години. Про те, як пройшли переговори та про що домовилися лідери США та Росії - у матеріалі РБК-Україна.