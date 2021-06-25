Блінкен: США працюють над стримуванням загроз "Північного потоку-2" проти України

Відповідаючи на запитання журналіста телеканалу ARD про те, чого чекають Сполучені Штати від Німеччини в обмін на відмову Вашингтона від введення додаткових санкцій проти "Північного потоку-2", Блінкен повідомив, що зараз Вашингтон обговорює це питання з Берліном.

"Я думаю, дуже важливо, щоб ми разом (з Німеччиною) і з іншими (союзниками) зробили дуже конкретні кроки, щоб переконатися в тому, що Росія не зможе використовувати цей трубопровід як інструмент примусу, як зброю проти України, проти інших країн Східної Європи і, якщо вже на те пішло, проти самої Європи через те, що посилюється, на жаль, залежність від російської нафти і газу", - заявив Блінкен.

Зараз обидві країни розглядають цілу низку "дуже конкретних речей і висловив надію на те, що угода буде досягнута вже в найближчі тижні".

Держсекретар додав, що поки невідомо, чи встигнуть союзники узгодити всі деталі до майбутнього візиту канцлера Німеччини в США, проте ще раз підкреслив, що обидві країни хочуть укласти "дуже надійні і конкретні угоди", які гарантуватимуть захист України і Європи в цілому "від цього трубопроводу і від надмірної залежності від Росії".