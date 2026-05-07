Блинкен опроверг миф о "европейской халяве" в помощи Украине

Что сказал Блинкен

По его словам, на каждый доллар США союзники вложили полтора доллара. При этом большинство американских расходов остались внутри самих США.

Как сообщил Блинкен, большинство средств, которые США потратили на Украину, фактически пошли на закупку оружия или пополнение запасов американской армии. Фактически, эти деньги остались в американской экономике.

Блинкен также подчеркнул, что тезис о том, что союзники не несли справедливой доли расходов просто не соответствует действительности - Европа и партнеры вложили больше, чем Вашингтон.