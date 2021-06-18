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Блінкен наступного тижня відвідає Німеччину і зустрінеться з Меркель

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Берлін, П'ятниця 18 червня 2021 13:43
Блінкен наступного тижня відвідає Німеччину і зустрінеться з Меркель Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня відвідає Німеччину. Він візьме участь у Другій конференції щодо Лівії.

Про це на брифінгу заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт.

"23 червня канцлер (Ангела Меркель, - ред.) прийме держсекретаря США Блінкена. У цей день він бере участь у берлінській конференції щодо Лівії", - зазначив він.

За його словами, на цей день також запланована зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Очікується, що сторони обговорять всі зовнішньополітичні теми, які піднімалися на останніх самітах.

Відзначимо, останнім часом у відносинах США і Німеччини активно обговорюється тема газопроводу "Північний потік-2". Дане питання також цікавлить і українську сторону, оскільки Київ побоюється, що запуск нового російського трубопроводу дозволить Москві відмовитися від транзиту за українським напрямком.

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Сполучені Штати Америки Германия Ангела Меркель
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