Блінкен наступного тижня відвідає Німеччину і зустрінеться з Меркель
Державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня відвідає Німеччину. Він візьме участь у Другій конференції щодо Лівії.
Про це на брифінгу заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт.
"23 червня канцлер (Ангела Меркель, - ред.) прийме держсекретаря США Блінкена. У цей день він бере участь у берлінській конференції щодо Лівії", - зазначив він.
За його словами, на цей день також запланована зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Очікується, що сторони обговорять всі зовнішньополітичні теми, які піднімалися на останніх самітах.
Відзначимо, останнім часом у відносинах США і Німеччини активно обговорюється тема газопроводу "Північний потік-2". Дане питання також цікавлить і українську сторону, оскільки Київ побоюється, що запуск нового російського трубопроводу дозволить Москві відмовитися від транзиту за українським напрямком.