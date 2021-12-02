МЗС не виключає участі білоруських військ у вторгненні в Україну

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба не відкидає участі білоруських збройних сил у можливому вторгненні в Україну разом із Росією. За його словами, зараз вживаються всі заходи для запобігання цій загрозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби латвійському новинному порталу Sargs.lv .

"Ми розглядаємо цей сценарій на дуже серйозному рівні. Ми не виключаємо таку можливість. Поки ми не бачимо, що білоруська армія готується до операцій проти України або що білоруське керівництво може дозволити Росії використовувати свою територію для організації вторгнення. Однак будь-яка потенційна загроза вимагає не тільки уваги, але і концентрації ресурсів Збройних сил для її пом'якшення", - відповів Кулеба на питання, чи означають останні заяви Лукашенка, що є ймовірність не просто вторгнення з боку Білорусі, але участі в ньому білоруських збройних сил.

Він також додав, що "навіть якщо Білорусь поки не представляє прямої військової загрози для України, факти невблаганні. Політичні заяви Мінська зараз є частиною агресивної зовнішньої політики Росії".

Захист українського кордону

За його словами, для запобігання такому розвитку подій на кордон України з Білоруссю необхідно направити відповідну кількість військовослужбовців.

"Зараз ми вирішуємо, де взяти ці ресурси. Проблема в тому, що наші можливості не безмежні, оскільки, несучи військову силу з одного місця, ми знижуємо свою обороноздатність на цій ділянці. Таким чином, зазначена діяльність Білорусі безпосередньо відповідає військовим інтересам Росії", - резюмував міністр.