Блинкен резко раскритиковал Россию за ее позицию по зерновой сделке

Глава Государственного департамента США в ходе мероприятий Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) отметил, что если Россия решит выйти из зерновой сделки, благодаря которой Украина может экспортировать свои сельхозтовары по Черному морю, это отразится на ценах во всем мире.

"Тот факт, что Россия вновь использует эту инициативу в качестве оружия и угрожает прекратить ее действие, направлен не только против Украины, но и против людей во всем регионе и во всем мире", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь также раскритиковал позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который присутствовал на мероприятиях АСЕАН. По словам Блинкена, ничего из того, что он услышал от главы МИД страны-агрессора, "не свидетельствует о каких-либо изменениях в позиции России по отношению к Украине".

"У меня нет никаких сомнений в том, что подавляющее большинство мирового общественного мнения, в том числе и в Юго-Восточной Азии, решительно выступает за... принципы, которые ежедневно нарушаются Россией в ходе ее агрессии против Украины", - добавил госсекретарь.

Угрозы России

Напомним, Россия последний месяц неоднократно угрожает выйти из зерновой сделки, что сделает невозможным ее действие. Договоренности между странами об экспорте украинского зерна действуют до 17 июля.

В частности, российский диктатор Владимир Путин вчера, 13 июля, заявил, что его страна прекратит участие в зерновой сделке, если ее условия не будут соблюдаться.

Одним из таких условий страны-агрессора является экспорт аммиака через Украину. При этом сам аммиакопровод оккупанты неоднократно повреждали.