Блинкен в годовщину вторжения: эта война уничтожила репутацию РФ и разрушила ее экономику

Он отметил, что решение российского диктатора Владимира Путина начать войну заставило миллионы людей покинуть свои дома, обострило продовольственный кризис, дестабилизировало энергетические рынки и подорвало международный мир.

"Эта война уничтожила международную репутацию России, оставила Россию ослабленной и изолированной и разрушила ее экономику. Эта война является попыткой захватить территорию Украины и воспрепятствовать ее независимому, демократическому пути", - заявил Блинкен.

По его мнению, Украина смогла за этот год сплотить вокруг себя мир. Блинкен заверил, что США решительно поддерживают Украину и будут продолжать это делать, "пока суверенитет Украины не будет уважаться, а народ Украины сможет творить свое избранное демократическое будущее в условиях свободы и мира".

Напомним, США в годовщину вторжения объявили о новом пакете военной помощи в 2 млрд долларов.

Кроме того, США и G7 планируют сегодня ужесточить санкции против России, в том числе запретить экспорт некоторых товаров.

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