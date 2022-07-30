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Блінкен розповів про підсумки першої з лютого розмови з Лавровим, - Кулеба

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Київ, Субота 30 липня 2022 00:35
Блінкен розповів про підсумки першої з лютого розмови з Лавровим, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі про підсумки першої з лютого розмови телефоном з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

Сторони також обговорили зміцнення співпраці між США та Україною.

"Блінкен повідомив про висновки своєї розмови з міністром закордонних справ Росії. Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому та економічному відношенні і зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні довести російське вторгнення до провалу", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, в ході розмови Блінкен заявив Лаврову, що США введуть нові санкції проти Росії, якщо вона анексує нові українські території.

Раніше Блінкен заявляв, що Москва все ще планує провести псевдореферендуми і анексувати захоплені частини України.

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Ентоні Блінкен Дмитро Кулеба
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