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Блінкен пригрозив санкціями за анексію українських територій. Лавров відповів

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Вашингтон, П'ятниця 29 липня 2022 21:06
Блінкен пригрозив санкціями за анексію українських територій. Лавров відповів Фото: Ентоні Блінкен і Сергій Лавров (колаж РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки (США) введуть нові санкції проти Росії, якщо вона анексує нові українські території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Зокрема, він розкрив деталі розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Це був перший їх контакт з початку російського вторгнення в Україну.

"У зв'язку з недавніми заявами Кремля про плани продовжити анексію української території та слів самого Лаврова про те, що зміна демократично обраного уряду України входить в плани, я дав зрозуміти йому, що ці плани ніколи не будуть прийняті. Світ ніколи не визнає анексій. Ми введемо додаткові суттєві санкції на Росію, якщо вона реалізує ці плани", - зазначив Блінкен.

Міністерство закордонних справ Росії, у свою чергу, опублікувало свій реліз за підсумками цих переговорів. Повідомляється, що Лавров виклав російські принципові підходи і підкреслив, що цілі і завдання війни проти України "будуть повністю виконані".

Нагадаємо, раніше Блінкен заявляв, що Москва все ще планує провести псевдореферендуми і анексувати захоплені частини України.

Також стало відомо, що так звана "ДНР" готує референдум про входження до складу Росії з результатом 70%.

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Ентоні Блінкен Лавров
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