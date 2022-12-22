RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блинкен: продолжение помощи Украине - лучший способ приблизить переговоры с РФ

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Продолжение сильной поддержки Украины является лучшим способом для того, чтобы приблизить войну к завершению путем дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам чиновника, президент США Джо Байден вчера заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что нашу страну будут поддерживать столько, сколько понадобится.

"Сохранение этой поддержки имеет решающее значение, поскольку президент Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) по-прежнему не проявляет интереса к серьезной дипломатии", - отметил Блинкен.

Также он отметил, что, по его мнению, дипломатия является единственным способом завершить войну России против Украины.

"Пока президент Путин не изменит свой курс, лучший способ приблизить перспективы мира, приблизить перспективы полноценной дипломатии - это сохранение нашей сильной поддержки Украины", - резюмировал Блинкен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры с Россией возможны после освобождения оккупированных территорий Украины. Однако они должны быть на основе уважения.

Также мы писали, что, по данным The Washington Post, в Соединенных Штатах Америки видят три разных модели того, как могла бы завершиться война в Украине путем переговоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенПомощь УкраинеВойна России против Украины