Блинкен: продолжение помощи Украине - лучший способ приблизить переговоры с РФ

По словам чиновника, президент США Джо Байден вчера заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что нашу страну будут поддерживать столько, сколько понадобится.

"Сохранение этой поддержки имеет решающее значение, поскольку президент Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) по-прежнему не проявляет интереса к серьезной дипломатии", - отметил Блинкен.

Также он отметил, что, по его мнению, дипломатия является единственным способом завершить войну России против Украины.

"Пока президент Путин не изменит свой курс, лучший способ приблизить перспективы мира, приблизить перспективы полноценной дипломатии - это сохранение нашей сильной поддержки Украины", - резюмировал Блинкен.