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Блинкен прибыл в Киев: Reuters раскрыло подробности визита

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Утром во вторник, 14 мая, в Киев прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Целью визита является демонстрация солидарности в контексте последних пакетов военной помощи для нужд ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство напомнило, что этот визит стал первым после утверждения в конце апреля Конгрессом долгожданного пакета военной помощи Украине на сумму 61 млрд долларов.

Визит должен продемонстрировать солидарность США с Украиной, Силы обороны которой пытаются отразить наступление россиян и массированные бомбардировки на северо-восточной границе с РФ в Харьковской области.

Американский чиновник из делегации, который на условиях анонимности пообщался с журналистами, отметил, что Блинкен прибыл в Киев поездом рано утром и надеется "послать сильный сигнал спокойствия украинцам, которые, очевидно, находятся в очень сложном положении".

"Миссия госсекретаря здесь заключается в том, чтобы рассказать о том, как наша дополнительная помощь будет предоставляться таким образом, чтобы помочь укрепить их оборону, а также позволить им все больше перехватывать инициативу на поле боя", - сказал чиновник.

Он добавил, что одобренные президентом Джо Байденом 24 апреля артиллерия, ракеты большой дальности, известные как ПТРК, и системы ПВО, уже поступают в Вооруженные силы Украины.

Тем временем сам Блинкен прокомментировал свой визит в соцсети Х.

"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украине, которая защищает свою свободу от российской агрессии", - написал госсекретарь США.

 

Военная помощь США

Последний раз Энтони Блинкен посетил Украину в сентябре прошлого года. Тогда чиновник провел встречи с политическим руководством государства.

На прошлой неделе США выделили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов. В него вошли ракеты для Patriot, NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерии и прочее.

В Белом доме уже анонсировали новый пакет помощи для Украины.

Экс-заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что летом США передадут Украине более дальнобойное оружие.

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