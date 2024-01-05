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Блинкен поехал на Ближний Восток четвертый раз за три месяца: подробности

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился на неделю на Ближний Восток, Это будет его четвертая поездка в регион с начала войны в Израиле 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится на Ближний Восток на неделю. В ходе поездки Блинкен посетит Израиль, Западный берег, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет. Он также посетит Турцию и Грецию.

"Блинкен повторит призывы к оказанию гуманитарной помощи Газе. Он также обсудит с лидерами региона вопрос о том, как управлять Сектором Газа после войны", - сообщил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Госсекретарь США отправился на Ближний Восток, опасаясь, что конфликт между Израилем и ХАМАСом может перерасти в более крупную региональную войну. После убийства заместителя лидера ХАМАСа Салех аль-Арури в Бейруте, лидер поддерживаемой Ираном "Хезболлы" заявил, что его группировка не будет сидеть сложа руки.

"Ни в чьих интересах, ни в интересах Израиля, ни в интересах региона, ни в интересах мира, чтобы этот конфликт распространился за пределы Газы", - сказал Миллер,

Помощь США Израилю

Соединенные Штаты с момента начала войны помогают Израилю противостоять ХАМАСу. Они помогают как техникой, так и живой силой - направили несколько авианосцев и тысячи солдат к берегам Израиля в Средиземном море, чтобы не допустить вмешательства в конфликт других стран или группировок.

Ранее мы писали, что Госдеп США одобрил продажу 155-мм артиллерийских снарядов и оборудования для Израиля без рассмотрения Конгрессом.

Также США ранее подтвердили отправку в Израиль двух систем "Железный купол", которые необходимы стране для защиты от ракетных ударов боевиков ХАМАС.

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