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Блінкен поїхав на Близький Схід вчетверте за три місяці: подробиці

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушив на тиждень до Близького Сходу, Це буде його четверта поїздка в регіон з початку війни в Ізраїлі 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить на Близький Схід на тиждень. Під час поїздки Блінкен відвідає Ізраїль, Західний берег, Йорданію, Катар, ОАЕ, Саудівську Аравію та Єгипет. Він також відвідає Туреччину та Грецію.

"Блінкен повторить заклики до надання гуманітарної допомоги Газі. Він також обговорить із лідерами регіону питання про те, як керувати Сектором Газа після війни", - повідомив представник Держдепартаменту Метью Міллер.

Держсекретар США вирушив на Близький Схід, побоюючись, що конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом може перерости у більшу регіональну війну. Після вбивства заступника лідера ХАМАС Салех аль-Арурі в Бейруті, лідер "Хезболли", що підтримується Іраном, заявив, що його угруповання не буде сидіти склавши руки.

"Ні в чиїх інтересах, ні в інтересах Ізраїлю, ні в інтересах регіону, ні в інтересах світу, щоб цей конфлікт поширився за межі Гази", - сказав Міллер,

Допомога США Ізраїлю

Сполучені Штати з початку війни допомагають Ізраїлю протистояти ХАМАСу. Вони допомагають як технікою, так і живою силою - направили кілька авіаносців та тисячі солдатів до берегів Ізраїлю у Середземному морі, щоб не допустити втручання у конфлікт інших країн чи угруповань.

Раніше ми писали, що Держдеп США схвалив продаж 155 мм артилерійських снарядів та обладнання для Ізраїлю без розгляду Конгресом.

Також США раніше підтвердили відправку до Ізраїлю двох систем "Залізний купол", які необхідні країні для захисту від ракетних ударів бойовиків ХАМАС.

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