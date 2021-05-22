Блінкен відвідає Ізраїль і палестинську адміністрацію 26-27 травня, - Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль і палестинську адміністрацію на окупованому Західному березі. Візит відбудеться в середу і четвер на тлі оголошення перемир'я в Газі .

Про це пише Reuters з посиланням на джерело, яке поінформувало про планування.

Офіційні особи США, Ізраїлю та Палестини ще не опублікували повний маршрут Блінкена.

Державний департамент оголосив про візит Блінкена в четвер, заявивши, що він"обговорить зусилля з відновлення і спільну роботу з побудови кращого майбутнього для ізраїльтян і палестинців".

"За словами джерела, поїздка Блінкена на Близький Схід буде включати відвідування Єгипту, який виступив посередником в перемир'я в Газі між Ізраїлем і очолюваними ХАМАС палестинськими бойовиками, а також Йорданії", - йдеться в повідомленні.