США сподіваються, що Росія повернеться до переговорів після вивчення відповіді на "гарантії"
США сподіваються на повернення Росії до переговорів після вивчення американської письмової відповіді щодо так званих "гарантій безпеки". Вашингтон готовий до зустрічі в будь-якому форматі і на будь-якому майданчику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника держсекретаря США Вікторію Нуланд.
За її словами, Москва дала зрозуміти, що їй потрібен час для вивчення письмової відповіді США на її пропозиції щодо "гарантій безпеки".
"Ми сподіваємося, що Москва вивчить ці пропозиції і повернеться за стіл переговорів", - сказала Нуланд.
Представник Держдепу додала, що США готові до переговорів у двосторонньому форматі і в рамках Ради Росія - НАТО і на майданчику ОБСЄ.
Нагадавши, США і НАТО направили свої письмові відповіді на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки".
Відзначити, у Росії пообіцяли найближчим часом розкрити зміст відповідей США і НАТО.