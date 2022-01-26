Блінкен про відповідь на "гарантії" Росії: тепер їй вирішувати, як відреагувати

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що тепер Росія повинна вирішити, як їй реагувати на відповідь США щодо "гарантій безпеки". Раніше письмова відповідь США була передана МЗС РФ послом Джоном Салліваном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Тепер Росії потрібно вирішити - як відреагувати (на відповідь по "гарантіям безпеки", - ред.). Ми готові в будь-якому випадку", - заявив Блінкен.
Раніше повідомлялося, що США передали письмову відповідь на російські "гарантії безпеки".
Пізніше Росія підтвердила, що отримала письмову відповідь від США.
Крім того, НАТО також планує надати Росії свою письмову відповідь на "гарантії безпеки".