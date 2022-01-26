RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Блінкен про відповідь на "гарантії" Росії: тепер їй вирішувати, як відреагувати

Автор: Валерія Поліщук

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що тепер Росія повинна вирішити, як їй реагувати на відповідь США щодо "гарантій безпеки". Раніше письмова відповідь США була передана МЗС РФ послом Джоном Салліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Тепер Росії потрібно вирішити - як відреагувати (на відповідь по "гарантіям безпеки", - ред.). Ми готові в будь-якому випадку", - заявив Блінкен.

Раніше повідомлялося, що США передали письмову відповідь на російські "гарантії безпеки".

Пізніше Росія підтвердила, що отримала письмову відповідь від США.

Крім того, НАТО також планує надати Росії свою письмову відповідь на "гарантії безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕнтоні БлінкенВторгнення Росії до України