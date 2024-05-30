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Блинкен объявил о двух пакетах помощи Молдове на фоне угроз РФ: о чем идет речь

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новой помощи Молдове в решении ряда проблем, связанных с российской агрессией, в том числе вторжением в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Первый пакет помощи

Отмечается, что первый из двух упомянутых пакетов помощи в 50 миллионов долларов США Молдове выделен на широкую поддержку промышленности и правительства страны, а также ее демократические процессы.

В частности, Блинкен упомянул энергетический и сельскохозяйственный секторы, а также необходимость борьбы с дезинформацией.

"Что здесь очень мощное, так это глубокая и укорененная приверженность демократии перед лицом запугивания со стороны России, - сказал Блинкен.

Президент Молдовы Мая Санду поблагодарила Блинкена за американскую помощь в борьбе с коррупцией, развитии инфраструктуры возобновляемой энергетики и преодолении "неурядиц демократии", намекая на вмешательство России в выборы.

Второй пакет помощи

"Второй упомянутый пакет помощи составил 85 миллионов долларов, чтобы помочь Молдове повысить свою энергетическую устойчивость и уменьшить зависимость от электроэнергии, вырабатываемой в поддерживаемом Россией сепаратистском регионе на востоке страны - Приднестровье", - говорится в сообщении.

Как отметил Блинкен, данные средства являются частью обязательств в размере 300 миллионов долларов, ранее объявленных Агентством США по международному развитию, помогут Молдове укрепить свои возможности хранения аккумуляторов и высоковольтных линий электропередач среди прочих энергетических потребностей.

Следует отметить, что Молдова недавно прекратила свою зависимость от импорта природного газа из России и теперь покупает газ в ряде стран, в том числе в США.

Цель визита Блинкена в Европу

Визит Блинкена в Кишинев стал первой остановкой в поездке, направленной на демонстрацию поддержки США странам, сталкивающимся с враждебной политикой РФ.

Затем госсекретарь США отправится в Чехию, где примет участие во встрече министров иностранных дел и высших должностных лиц НАТО. Как отмечают в издании, они планируют обсудить, как лучше поддержать Украину.

Визит Блинкена в Европу

Напомним, визит Блинкена в Молдову и Чехию был анонсирован несколькими днями ранее. В частности, в рамках визита американского политика было заявлено об обсуждении военной поддержки Украины в противостоянии агрессии России.

Ранее мы сообщали, что в Молдове во время общения с прессой Блинкен намекнул на смену позиции правительства Соединенных Штатов в запрещении ударов их оружием по РФ.

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