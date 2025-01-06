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Блинкен назвал "важной" для переговоров операцию Украины в Курской области

Понедельник 06 января 2025 10:50
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Блинкен назвал "важной" для переговоров операцию Украины в Курской области Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Позиции Вооруженных сил Украины в Курской области России являются важными для любых будущих переговоров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Южную Корею, пишет Barron`s.

"Их позиция в Курске является важной, потому что, безусловно, это то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в ближайший год", - сказал Блинкен журналистам в Сеуле.

По его словам, администрация действующего президента США Джо Байдена хочет обеспечить, чтобы "Украина имела как можно более сильную позицию на переговорах".

Блинкен отметил, что даже в случае проведения переговоров, Украина все равно потребует "адекватных гарантий безопасности". Это связано с тем, что российский диктатор Владимир Путин не будет считать, что "игра закончена".

"Его имперские амбиции остаются, и он будет пытаться отдохнуть, восстановить силы и в конце концов снова атаковать", - подчеркнул Блинкен.

Несмотря на это он не прокомментировал непосредственно операции украинских войск в Курской области.

Ситуация в Курской области

Ранее мы писали, что Силы обороны начали наступление в Курской области с начала августа 2024-го. Тогда украинские воины контролировали 100 населенных пунктов в регионе и взяли в плен почти 600 военных РФ.

В то же время Путин, чтобы вернуть под свой контроль эту территорию, перебросил на Курское направление около 45 тысяч военных. Именно поэтому в ноябре Украина потеряла около 40% территории в Курской области.

На днях стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях.

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