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Блінкен назвав умову для вступу України до НАТО

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Неділя 12 грудня 2021 18:53
Блінкен назвав умову для вступу України до НАТО Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Україна зможе просунутися в питанні членства в НАТО в одному випадку. Зокрема, якщо країна буде відповідати вимогам, що пред'являються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

"Альянс підтвердив у 2008 році, що відкритий для України та Грузії. Якщо вони продовжать претендувати на членство і будуть відповідати вимогам, це наблизить вирішення питання", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує докладати всіх зусиль для вступу до НАТО, однак є певні перешкоди.

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НАТО Сполучені Штати Америки Україна Ентоні Блінкен
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