Блінкен назвав умову для вступу України до НАТО
Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Україна зможе просунутися в питанні членства в НАТО в одному випадку. Зокрема, якщо країна буде відповідати вимогам, що пред'являються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.
"Альянс підтвердив у 2008 році, що відкритий для України та Грузії. Якщо вони продовжать претендувати на членство і будуть відповідати вимогам, це наблизить вирішення питання", - заявив Блінкен.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує докладати всіх зусиль для вступу до НАТО, однак є певні перешкоди.