Не виходить обійти шлагбаум: Зеленський про вступ України в НАТО
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україна продовжує докладати усі зусилля для вступу в НАТО. Втім, як відзначив президент Володимир Зеленський, є певні перешкоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Зеленського в інтерв'ю "1+1".
За словами Зеленського, перед Україною є певні перешкоди щодо вступу в НАТО, водночас країна продовжує свій шлях.
"Ми продовжуємо шлях в НАТО. Але ми йдемо, а там шлагбаум. Ми ж бачимо це, чи нам все одно, обійдемо шлагбаум. Але його не виходить обійти", - відзначив президент.