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Не виходить обійти шлагбаум: Зеленський про вступ України в НАТО

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П'ятниця 10 грудня 2021 20:49
Не виходить обійти шлагбаум: Зеленський про вступ України в НАТО Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна продовжує докладати усі зусилля для вступу в НАТО. Втім, як відзначив президент Володимир Зеленський, є певні перешкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Зеленського в інтерв'ю "1+1".

За словами Зеленського, перед Україною є певні перешкоди щодо вступу в НАТО, водночас країна продовжує свій шлях.

"Ми продовжуємо шлях в НАТО. Але ми йдемо, а там шлагбаум. Ми ж бачимо це, чи нам все одно, обійдемо шлагбаум. Але його не виходить обійти", - відзначив президент.

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Володимир Зеленський НАТО Україна
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