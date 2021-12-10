Не виходить обійти шлагбаум: Зеленський про вступ України в НАТО

Україна продовжує докладати усі зусилля для вступу в НАТО. Втім, як відзначив президент Володимир Зеленський, є певні перешкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Зеленського в інтерв'ю "1+1".

За словами Зеленського, перед Україною є певні перешкоди щодо вступу в НАТО, водночас країна продовжує свій шлях.

"Ми продовжуємо шлях в НАТО. Але ми йдемо, а там шлагбаум. Ми ж бачимо це, чи нам все одно, обійдемо шлагбаум. Але його не виходить обійти", - відзначив президент.