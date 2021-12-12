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Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТО

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Воскресенье 12 декабря 2021 18:53
Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТО Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Украина сможет продвинуться в вопросе членства в НАТО в одном случае. В частности, если страна будет соответствовать предъявляемым требованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

"Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО, однако есть определенные препятствия.

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НАТО Соединенные Штаты Америки Украина Энтони Блинкен
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