Блінкен назвав поїздку в Україну продуктивною

Держсекретар США Ентоні Блінкен залишився задоволений своїм візитом до Києва, назвавши поїздку продуктивною. Він також підтвердив незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держсекретаря США Ентоні Блінкена в Twitter.
"Завершив продуктивну поїздку до Києва, де підтвердив нашу незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. США прихильні зміцненню відносин з Україною, у міру того як працюють над стримуванням подальшої російської агресії. Наступна зупинка - Берлін", - написав він.
Нагадаємо, в середу, 19 січня, в Україну, з метою підтвердження підтримки з боку США, прибув Державний секретар Ентоні Блінкен. Він провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським і главою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.
Подробиці візиту Блінкена в Україну - у матеріалі РБК-Україна.