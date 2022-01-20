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Блінкен назвав поїздку в Україну продуктивною

Автор: Ольга Белей

Держсекретар США Ентоні Блінкен залишився задоволений своїм візитом до Києва, назвавши поїздку продуктивною. Він також підтвердив незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держсекретаря США Ентоні Блінкена в Twitter.

"Завершив продуктивну поїздку до Києва, де підтвердив нашу незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. США прихильні зміцненню відносин з Україною, у міру того як працюють над стримуванням подальшої російської агресії. Наступна зупинка - Берлін", - написав він.

Нагадаємо, в середу, 19 січня, в Україну, з метою підтвердження підтримки з боку США, прибув Державний секретар Ентоні Блінкен. Він провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським і главою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

Подробиці візиту Блінкена в Україну - у матеріалі РБК-Україна.

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