В TikTok надеются обойти запрет в США, - Reuters

Исполнительный директор TikTok заявил в среду, что соцсеть рассчитывает выиграть суд по оспариванию закона, подписанного президентом США Джо Байденом,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Будьте уверены - мы никуда не денемся. Факты и Конституция на нашей стороне, и мы рассчитываем снова одержать победу", - сказал генеральный директор Шоу Цзы Чу в видео, опубликованном через несколько минут после того, как Байден подписал законопроект,

Подписание Байденом контракта устанавливает крайний срок продажи до 19 января - за день до истечения срока его полномочий, - но он может продлить этот срок на три месяца, если определит, что ByteDance добивается прогресса. Байден баллотируется на второй срок против бывшего президента Дональда Трампа.

"Мы не хотим выдавать запрет. Речь идет о собственности КНР", - заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Исполнительный директор заявил, что социальная сеть продолжит работу в США.

"Не ошибайтесь - это запрет на TikTok", - сказал Чу, подчеркнув, что TikTok продолжит работу, поскольку компания оспаривает ограничения.

Многие эксперты сомневаются, есть ли у какого-либо потенциального покупателя финансовые ресурсы для покупки TikTok и одобрили бы ли правительственные учреждения Китая и США продажу.