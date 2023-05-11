Блинкен: Испания во время председательства в Совете ЕС сосредоточится на поддержке Украины

Испания сфокусирует внимание во время своего полугодового председательства в Совете Европейского Союза, что начнется с 1 июня, на обеспечении постоянной поддержки Украины, которая отражает полномасштабное вторжение РФ.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

"Испания дала четко понять, что обеспечение постоянной поддержки Украины и принципов, заложенных в Уставе ООН, в том числе относительно национального суверенитета и территориальной независимости, будет в центре внимания ее будущего председательства в Совете ЕС", - заявил он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с участием главы министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса.

Блинкен также отметил, что Испания демонстрирует лидерство в объединении союзников и партнеров вокруг общих интересов и ценностей.

В свою очередь глава МИД Испании Альбарес подтвердил, что Мадрид оказывает поддержку Украине с самого начала широкомасштабной военной агрессии РФ, и будет продолжать это делать.

В частности, Испания присоединилась к 10 пакетам санкций ЕС против России, поддержала использование Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины, прилагает усилия по судебному преследованию за военные преступления оккупантов, приняла у себя около 170 тысяч беженцев и готова продолжать давать убежища, напомнил министр.

Он также подчеркнул, что Испания предоставила украинским военным танки Leopard-2, противовоздушные батареи, а также работает над уменьшением последствий продовольственного и энергетического кризисов в Украине из-за российской агрессии.

"Мы поддерживаем Украину и ее защиту от нарушения ее территориального суверенитета. Мы будем поддерживать это, пока на границах Украины снова не наступит мир и Украина не сможет восстановить полный суверенитет", - заявил Альбарес.