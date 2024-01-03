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Блинкен и Кэмерон договорились усилить защиту Украины от агрессии РФ

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во вторник, 2 января, государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Во время разговора, лидеры, в частности, обсудили дальнейшие усилия двух стран, направленные на помощь Украине в ее защите от российской агрессии.

Кроме того, Блинкен и Кэмерон обсудили коллективные многосторонние действия по противодействию угрозам глобальным интересам, которые возникают в связи с нападениями поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческие суда в Красном море.

Также во время разговора обсуждался конфликт между Израилем и ХАМАС, в частности необходимость улучшения защиты гражданского населения и доставки гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе.

Массированный обстрел Украины со стороны РФ

Во вторник, 2 января, российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами различной номенклатуры.

В целом силы ПВО уничтожили 72 ракеты. Среди них - 10 гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", которые запускали с самолетов МиГ-31К.

В этот же день руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны договорились о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины.

А президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Одной из тем стало усиление украинской противовоздушной обороны.

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Энтони БлинкенКэмерон