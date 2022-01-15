Блінкен і глава дипломатії ЄС обговорили ситуацію навколо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Верховним представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. В ході бесіди вони обговорили ситуацію навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

Зокрема, сторони обговорили тісну координацію їх дій разом з союзниками по НАТО і європейськими партнерами у відповідь на триваюче викликає глибоку тривогу нарощування Росією військової присутності в Україні і поруч з нею.

Блінкен підтвердив, що подальша агресія Росії проти України буде зустрінута швидкими, жорсткими і скоординованими наслідками.