Блінкен і глава дипломатії ЄС обговорили ситуацію навколо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Верховним представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. В ході бесіди вони обговорили ситуацію навколо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.
Зокрема, сторони обговорили тісну координацію їх дій разом з союзниками по НАТО і європейськими партнерами у відповідь на триваюче викликає глибоку тривогу нарощування Росією військової присутності в Україні і поруч з нею.
Блінкен підтвердив, що подальша агресія Росії проти України буде зустрінута швидкими, жорсткими і скоординованими наслідками.
Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Білий дім підготував 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну.
Крім того, раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що російський президент Володимир Путін повинен вибрати або шлях ескалації і санкцій, або продовження переговорів.