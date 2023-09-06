Блинкен по дороге в Киев обсудил с премьером Дании войну в Украине

Блинкен и Фредериксен обсудили войну в Украине, а также отметили важность американо-датского альянса для трансатлантической безопасности.

"Госсекретарь Блинкен поблагодарил премьер-министра Фредериксен за лидерство Дании в коалиции стран-партнеров по подготовке украинских пилотов, а также за ее решение передать Украине истребители F-16", - заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Миллер отметил, что политики провели встречу сегодня по пути в Украину. Однако он не уточнил, ехали ли Блинкен и Фредериксен в одном поезде.

Блинкен в четвертый раз приехал в Украину

Сегодня, 6 сентября, стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Он уже встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и почтил память погибших украинских защитников.

Блинкен заявил, что его визит должен засвидетельствовать непоколебимую поддержку Украины. Также известно, что дипломат объявит новый пакет военной помощи в 1 млрд долларов.

Детальнее обо всех подробностях визита Блинкена - читайте в материале РБК-Украина.

Визит Фредериксен

Также сегодня стало известно, что в столицу Украины приехала премьер Дании Мэтте Фредериксен. Она уже успела выступить в Верховной раде.

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