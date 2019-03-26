Блэкаут в Венесуэле: названа новая причина

Фото: блэкаут в Венесуэле (mongabay.com)

Отключение электричества затронуло 16 из 21 штата страны

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в качестве причины нового блэкаута назвал возгорание на высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам Гуайдо, отключение электричества затронуло 16 из 21 штата страны. В связи с этим вторник объявили выходным днем во всей Венесуэле.

Напомним, 25 марта в Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии. Блэкаут затронул многие районы Венесуэлы, а также столицу Каракас. Позже венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес в правительстве Николаса Мадуро заявил, что к массовому отключению электричества привела кибератака на гидроэлектростанцию "Эль-Гури".

Напомним, первые масштабные перебои с электроснабжением в Венесуэле начались 7 марта. Тогда без электричества остались несколько линий столичного метрополитена и аэропорт Майкетия, который обслуживает Каракас.

В то время по меньшей мере 15 жителей страны погибли из-за невозможности проведения процедуры гемодиализа.