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У Венесуелі назвали причину масових відключень світла

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 01:35
У Венесуелі назвали причину масових відключень світла
Фото: блекаут у Венесуелі (mongabay.com)

Кібератака спричинила відключення національної енергосистеми Венесуели

В уряді Венесуели назвали причину чергового відключення електроенегрії на території країни. Як повідомляє РБК-Україна із посиланням на газету El Nacional, на енергосистему країни була здійснена кібератака.

Як сказав міністр зв'язку й інформації країни Хорхе Родрігес, ситуація із відключенням світла 25 березня 2019 аналогічна тій, яка сталась у Венесуелі вперше - 7 березня.

"Сьогоднішня атака аналогічна атаці 7 березня: вони атакували "мозок" Національної енергосистеми на гідроелектростанції імені Симона Болівара в Ель-Гурі", - сказав Родрігес. 

Наразі, за словами міністра, подача електроенергії практично повністю відновлена.

Нагадаємо, у понеділок, 25 березня, у Венесуелі сталося чергове масштабне відключення електроенергії. Як і в минулий раз, блекаут торкнувся багато районів Венесуели, включаючи столицю Каракас.

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