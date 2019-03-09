Блекаут в Венесуелі триває другу добу

Критична ситуація спостерігається в клініках, не забезпечених власними електрогенераторами

В Венесуэле вторые сутки продолжается масштабное отключение электричества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, в столице страны Каракасе и прилегающих штатах в пятницу, 8 марта, электроснабжение удалось восстановить лишь на короткое время.

Таким образом, несколько линий метро обесточены, сбои наблюдаются в работе международного аэропорта Майкетии.

Кроме того, перебои с электроснабжением нарушили работу телефонной связи и интернета.

Критическая ситуация наблюдается в тех клиниках, которые не обеспечены собственными электрогенераторами.

В свою очередь член Сената США Марко Рубио отметил, что отключение электричества "наносит катастрофический экономический ущерб в долгосрочном плане".

"Блэкаут целиком уничтожил производство алюминия в стране в мгновение ока", - написал он в Twitter.

РБК-Украина писало, что 8 марта в Венесуэле начались масштабные перебои с электроснабжением в большей части страны.

Отметим, из-за проблем с электричеством в Венесуэле с ноября 2018 по февраль 2019 года скончались 79 человек.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты могут расширить санкции в отношении банков Венесуэлы, которые поддерживают президента страны Николаса Мадуро.