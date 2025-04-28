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Блэкаут в Европе: населению восстанавливают подачу электроэнергии

Фото: в Испании и Португалии восстанавливают подачу электроэнергии (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Жителям стран западной Европы, где произошел масштабный сбой в энергоснабжении, постепенно восстанавливают поставки электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В Португалии восстановлено электроснабжение для 750 тысяч потребителей.

Национальная энергетическая сеть (REN) сообщила о восстановлении двух подстанций, которые обеспечивают электроэнергией столицу страны Лиссабон.

"Все подстанции в районе Порту также работают, и потребители в этом районе должны ожидать, что их ситуация нормализуется в ближайшее время", - отметили в REN.

В Испании министр окружающей среды Сара Аагесен сообщила о восстановлении более 35% необходимых мощностей на электроэнергию, также восстановлены 51% подстанций.

Испанский оператор электросетей REE сообщил, что электроснабжение уже доступно в некоторых из следующих регионов:

  • Каталония
  • Арагон
  • Страна Басков
  • Галисия
  • Ла-Риоха
  • Астурия
  • Наварра
  • Кастилия и Леон
  • Эстремадура
  • Андалусия

Тем временем в португальском городе Одивелас, в районе Колинас-ду-Крузейру, люди отпраздновали возвращение электроэнергии аплодисментами.

 

Блэкаут в западной Европе

В понедельник, 28 апреля, примерно в 12:00 в Португалии, Испании, Андорре и одном из регионов Франции исчезла электроэнергия.

В результате обесточивания прекратили работу железная дорога, метрополитен, городской электротранспорт, светофоры, возникли перебои в работе супермаркетов и других учреждений.

Инцидент также повлиял на работу всех испанских атомных электростанций. На объектах было задействовано аварийное питание, ядерная угроза отсутствует.

В стране объявили чрезвычайное положение.

Более подробно о блэкауте в Европе - читайте в материале РБК-Украина.

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Блэкаут