Блэкаут в Европе: населению восстанавливают подачу электроэнергии

В Португалии восстановлено электроснабжение для 750 тысяч потребителей.

Национальная энергетическая сеть (REN) сообщила о восстановлении двух подстанций, которые обеспечивают электроэнергией столицу страны Лиссабон.

"Все подстанции в районе Порту также работают, и потребители в этом районе должны ожидать, что их ситуация нормализуется в ближайшее время", - отметили в REN.

В Испании министр окружающей среды Сара Аагесен сообщила о восстановлении более 35% необходимых мощностей на электроэнергию, также восстановлены 51% подстанций.

Испанский оператор электросетей REE сообщил, что электроснабжение уже доступно в некоторых из следующих регионов:

Каталония

Арагон

Страна Басков

Галисия

Ла-Риоха

Астурия

Наварра

Кастилия и Леон

Эстремадура

Андалусия

Тем временем в португальском городе Одивелас, в районе Колинас-ду-Крузейру, люди отпраздновали возвращение электроэнергии аплодисментами.