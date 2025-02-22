Блеф или реальные угрозы? Почему Трамп пытается "прогнуть" Украину: мнение эксперта

Президент США Дональд Трамп пытается оказать давление на Украину, однако Киев не собирается уступать. Политолог Тарас Загородний отмечает, что между США и РФ уже назревает конфликт.

Политолог Тарас Загородний заявил, что попытки президента США Дональда Трампа давить на Украину не принесут ему желаемого результата. Он отметил, что несмотря на ожидания Кремля, Трамп не готов выполнять требования президента РФ Владимира Путина, а взамен их отношения только обостряются.

Загородний обратил внимание на то, что Путин недоволен и начал снова говорить о так называемом "Орешнике". Это, по его мнению, свидетельствует об отсутствии какой-либо договоренности между Россией и США.

"Если бы она была, то Путин бы не был бы таким недовольным", - отметил он.

Также политолог напомнил, что Путин выступает против размещения так называемых миротворцев на территории Украины, что является именно идеей Трампа. Таким образом, уже сейчас между ними прослеживается конфликт интересов.

Загородний считает, что Трамп попытается давить и на Украину, ведь такова его манера ведения переговоров. Однако украинская позиция сейчас намного сильнее, чем в 2022 году: "Более того, Украине никто не запрещает бить по территории России. Помощь не остановлена, старлинки работают".

Он также отметил, что Трамп, вероятно, воспринял Украину как слабое звено, но просчитался. Он начал с вопроса выборов президента Украины, но это вызвало обратную реакцию как в Киеве, так и в самих США. Уже сейчас республиканцы и демократы понимают, что это не сработает.

Автономность Украины и стратегическое партнерство с США

По вопросам военной поддержки, Загородный заявил, что угроза относительно старлинков не является критической, ведь украинские военные уже рассматривают варианты уменьшения зависимости от них.

"Чем больше мы автономны в своем ВПК, тем меньше рычагов давления на нас", - подчеркнул он.

В то же время эксперт призвал не поддаваться антиамериканской истерии: "США - стратегический союзник Украины. Мы должны строить с ними отношения, а не обвинять их во всех проблемах". По его мнению, манера переговоров Трампа является жесткой, но это не значит, что он готов сдать Украину.

Политолог подчеркнул, что Украина имеет право выставлять встречные условия: "Если Запад хочет выборов - пусть предоставляет ресурсы. Если ресурсов нет, тогда не стоит и требовать проведения выборов".

Загородний считает, что нынешняя ситуация является нормальной для переговорного процесса и не стоит драматизировать. "Американцы являются нашим стратегическим союзником, мы должны строить с ними отношения, а не кричать, что они в чем-то виноваты", - подытожил эксперт.