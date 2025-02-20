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Трамп пригрозил Зеленскому и заявил, что возобновит сделку по редкоземельным минералам

Четверг 20 февраля 2025 08:06
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Трамп пригрозил Зеленскому и заявил, что возобновит сделку по редкоземельным минералам Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается возобновить сделку по редкоземельным минералам, иначе президент Украины Владимир Зеленский не будет "слишком доволен". Также американской лидер был возмущен тем, как в Украине приняли министра финансов Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я думаю, что я возобновлю это соглашение. Да, я думаю, что я собираюсь восстановить это соглашение, вы знаете, мы увидим, что произойдет, но я собираюсь восстановить его, иначе он (Зеленский - ред.) будет не слишком счастлив", - сказал Трамп.

Кроме того, он возмутился по поводу того, что с министром финансов США Скоттом Бессентом якобы вели себя "довольно грубо" во время недавнего визита в Киев, где Украина отклонила соглашение по редкоземельным минералам.

"Скотт Бессент действительно поехал туда, и с ним обращались довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет", а Зеленский спал и не мог встретиться с ним. Он поехал туда, чтобы подписать документ, и вернулся с пустыми руками. Они не подписали документ", - заявил Трамп.

Однако отметим, что Зеленский встречался с Бессентом и есть даже фото с их встречи.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в соглашении о редкоземельных металлах не было указано о гарантиях безопасности для Украины. Он добавил, что на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене они договорились, что в соглашении должны быть прописаны гарантии.

Отметим, что США предложили Украине соглашение, в рамках которого смогут получить доступ к стратегическим материалам в Украине, и это якобы будет платой за помощь. Документ в Украине представил министр финансов США, но украинская сторона отказалась его подписывать.

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